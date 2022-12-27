Mersin'de 1500 litre sahte içki ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 1500 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde sahte içki üretip piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik Tarsus, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adreslerde 1500 litre sahte içki ve 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.