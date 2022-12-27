ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'den "kupa rövanşı"nı almak istiyor

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MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın Fenerbahçe Alagöz Holding'i yenerek tarihinde ilk kez bu kupaya ulaşmayı hedefliyor.

Mersin ekibi, 2019'da düzenlenen 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 86-62 yenildiği Fenerbahçe karşısında rövanşı almak için parkeye çıkacak.







- "Amacımız belli, kupaları kazanmak"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı da çalıştıran başantrenör Ekrem Memnun, AA muhabirine, müsabakaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Sarı-lacivertlileri yenerek kupaya uzanmak istediklerini aktaran Memnun, "Amacımız belli, kupaları kazanmak. Bu da bir kupa maçı. Çok ciddi bir rakibe karşı oynayacağız." diye konuştu.

Memnun, kulüp tarihinin ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için parkeye çıkacaklarını sözlerine ekledi.





- Kaptan Esra: "Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getirmek istiyoruz"

Takım Kaptanı Esra Ural Topuz da kulüpte herkesin kupa maçına odaklandığını dile getirdi.

Şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerini vurgulayan Esra, şunları kaydetti:

"Mersin'e ve bu kulübe Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getirmek istiyoruz. Rakibimiz çok büyük bir ekip. Fenerbahçe ile oynayacağız. Bizim için çok önemli. Mersin halkı ve kulübümüz kupayı hak ediyor. İnşallah Mersin'e hakkettiği ikinci kupayı getirerek sezona bu şekilde emin adımlarla devam etmek istiyoruz."

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