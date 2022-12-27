Silifke'de fabrikanın yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan fabrika yatakhanesinde hasar oluştu.

Akdere Mahallesi'ndeki çimento fabrikasının yatakhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürdü.

Yatakhanede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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