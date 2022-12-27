Erdemli Kaymakamı Tetikoğlu'ndan evde eğitim alan öğrencilere ziyaret

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MERSİN (AA) - Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, evde eğitim gören engelli 2 kardeşi ziyaret etti.

Tetikoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile eğitimlerini Selviler Mahallesi'ndeki evlerinde sürdüren bedensel engelli Nisa (15) ve kardeşi Batuhan Durak'ın (9) ailesiyle görüştü.

Öğrencilerle sohbet eden Tetikoğlu, ihtiyaçlarını dinledi.

Uzay meraklısı Batuhan Durak'a sürpriz yapmak için astronot kostümü giyen görevlinin de yer aldığı ziyarette, hemşire olmayı isteyen kardeşine ise önlük ve stetoskop hediye edildi.

Tetikoğlu, ilçede evde eğitim gören 50 öğrencinin olduğunu belirterek, "Çocuklarımız ne kadar eğitimli ve mutlu olursa biz de mutlu oluruz." dedi.

Açıkyörük de uzay ve sağlık alanına ilgi duyan kardeşleri mutlu etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

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