GÜNCELLEME - Mersin'de icra ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 12 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, tehdit ve şantajla icra ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, icra dairelerinde satışa çıkarılan gayrimenkul ve araçların ihalelerine fesat karıştırdığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 12 şüphelinin "tehdit", "cebir" ve "şantaj" yoluyla ihalelere katılmak isteyenleri vazgeçirdiği belirlendi.

Çalışmalarda, haczedilen araçların icra daireleri aracılığıyla satışa çıkarıldığı sırada zanlıların devreye girdiği ve araç sahibi ile ihaleye katılacak diğer kişilerle irtibat kurdukları saptandı.

Şüphelilerin, ihale başlangıçlarında usul gereği teminat yatırdıkları, mükelleflerin isteği üzerine ihale sonrasında aracın bedelinin tamamını ödemeyerek "teminatı yaktıkları", bu yöntemle de ihalenin tekrar yapılmasına neden oldukları tespit edildi.

Öte yandan, şüphelilerin ikinci teklif veren kişilerin de ihaleyi almasını engelledikleri, sonraki ihale sürecini de takip ederek aracı düşük maliyetle satın aldıkları veya sürecin uzamasına neden olarak aracın mükellefte kalmasını sağladıkları tespit edildi.

Ekipler, adresleri belirlenen 12 zanlının yakalanmasına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Devam eden operasyonda 2 şüpheli daha yakalandı.

Aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Öte yandan operasyon polis kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen baskında, bir zanlının operasyonu fark edip evden kaçmak için damdan ip sarkıtması yer aldı.

12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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