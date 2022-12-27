Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

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MERSİN (AA) - Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aznakay Parkı önünde temsili milis kuvvetlerinin karşılanmasıyla başlayan tören, katılımcıların bando eşliğinde yürüdüğü Cumhuriyet Alanı'nda devam etti.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu ve Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bozdoğan, törendeki konuşmasında, Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunu onur ve gururla kutladıklarını belirterek, "Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşu sırasında yaşananlar, bu milletin kırmızı çizgisi olan bayrağı ve vatan için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini oluşturmaktadır." dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu, öğrenciler de şiir okudu.

Törene, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, MHP Mersin milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

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