Mersin'de tefecilik iddiasıyla 9 zanlı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN AA - Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, tefecilikle 51 kişiden yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada, boş senetlere imza attırdıkları mağdurları darbettikleri, aylık faizle para aldıkları, sözde alacaklara karşılık bazı kişilerin taşınmazlarının kendilerine devrini sağladıkları öne sürülen 11 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Belirlenen adreslere 165 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda zanlılardan 9'u yakalandı.

Adreslerde çek ve senetler ele geçirildi.

Polis, ikametinde bulunamayan 2 şüpheliyi arıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.