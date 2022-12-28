Mersin'de 2 ilçede KBRN tatbikatı yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçelerinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tatbikatı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) işbirliğinde, 2022'nin "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesi kapsamında KBRN tatbikatı organize edildi.

Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki alana kurulan brifing merkezinde tatbikat hazırlıklarının anlatıldığı video gösterildi, NDK görevlilerince sunum yapıldı.

Sonrasında senaryo gereği, Gülnar'da yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) "acil durum olayı"nın gerçekleştiğine yönelik Mersin Afet ve Acil Durum Merkezine ihbar ulaştı.

İhbarın AFAD ve NDK'ye iletilmesinin ardından başlatılan tatbikatta, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilovacık Mahallesi'ndeki vatandaşların denizden ve karadan tahliyesi sağlandı.

Çeşitli kurumlarda görevli 15 afet grubundan 447 personel ve 111 araç katıldığı uygulama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, AFAD, NDK, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile Akkuyu'daki acil durum kriz ve yönetim merkezlerine aktarılan canlı görüntülerle takip edildi.

Çalışmaların yapıldığı bölgelerde güvenlik önlemleri alınan tatbikat sürüyor.





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