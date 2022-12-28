Tarsus'ta çiftçilere keçiboynuzu fidanı dağıtıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 60 çiftçiye 6 bin keçiboynuzu fidanı verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Kırmızı Toprakların Mucizesi Keçiboynuzu" projesi kapsamında bir ziraat firmasında fidan dağıtım töreni düzenlendi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, törende, keçiboynuzunun ekonomik değerinin arttığını belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan da Tarsus'ta 100 dekar alanda keçiboynuzu yetiştirildiğini, çiftçilere ulaştırılan fidanlarla üretim alanının 300 dekar arttırılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından 60 çiftçiye 6 bin keçiboynuzu fidanı dağıtıldı.

Törene AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın da katıldı.

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