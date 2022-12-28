GÜNCELLEME - Mersin'de 2 ilçede KBRN tatbikatı yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçelerinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tatbikatı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) işbirliğinde, 2022'nin "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesi kapsamında KBRN tatbikatı organize edildi.

Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki alana kurulan brifing merkezinde tatbikat hazırlıklarının anlatıldığı video gösterildi, NDK görevlilerince sunum yapıldı.

Sonrasında senaryo gereği, Gülnar'da yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) "acil durum olayı"nın gerçekleştiğine yönelik Mersin Afet ve Acil Durum Merkezine ihbar ulaştı.

İhbarın AFAD ve NDK'ye iletilmesinin ardından başlatılan tatbikatta, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilovacık Mahallesi'ndeki vatandaşların denizden ve karadan tahliyesi sağlandı.

Taşucu Mahallesi'ne kurulan toplanma, kabul ve sevk merkezine götürülen kişiler, kontrollerin ardından radyasyon ölçümünden geçirildi.

Dezenfeksiyon işlemleri tamamlanan katılımcıların geçici barınma alanına nakledilmesiyle tatbikat sona erdi.

- Görüntüler acil durum, kriz ve yönetim merkezlerine canlı aktarıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkanı Yunus Sezer, NDK Başkanı Zafer Demircan, çeşitli kurumlarda görevli 15 afet grubundan 447 personel ve 111 aracın katıldığı uygulamayı sahada izledi.

Tatbikat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, AFAD, NDK, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile Akkuyu'daki acil durum, kriz ve yönetim merkezlerine aktarılan canlı görüntülerle takip edildi.

Çalışmaya Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de katıldı.

- "Tatbikatının prosedürler çerçevesinde hayata geçirilmesi gerekiyordu"

Vali Pehlivan, gazetecilere, kentte önemli bir tatbikatı düzenlediklerini söyledi.

Akkuyu NGS'nin yapımının sürdüğünü belirten Pehlivan, "Akkuyu NGS bugüne kadar tek kalemde hayata geçirilen en büyük yatırım olarak kayda geçmiş durumda. Bu yatırım en yüksek standartlarda takip ediliyor. Bu bağlamda da burada bir KBRN tatbikatının prosedürler çerçevesinde hayata geçirilmesi gerekiyordu." diye konuştu.

- "Bu sene Türkiye'de ilk kez yapılan tatbikatları gerçekleştirme imkanı bulduk"

AFAD Başkanı Sezer, 2022'nin "Afet Tatbikat Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara değinen Sezer, "Bu sene 54 bin 302 tatbikat hedefimiz vardı. Şu ana kadar 96 binin üzerinde tatbikat gerçekleştirdik. Bu yıl Türkiye'de ilk kez yapılan tatbikatları gerçekleştirme imkanı bulduk." dedi.

Sezer, kentte düzenlenen tatbikatın mevzuat gereği organize edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buradaki nükleer santralle ilgili ön hazırlıkları gerçekleştirmek, kendi kabiliyetlerimizi ve kurumların ortak çalışmasını görme açısından önemli bir tatbikat gerçekleştirdik. 906 afetzede senaryo gereği tahliye çalışmasına katıldı. Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibarıyla sadece bizden kaynaklanan değil, çevre ülkelerden de kaynaklanan benzer tehlikelerle karşılaşabilir. Mersin'de hem nükleer santralin ön aşaması olarak hem de tatbikat yılı olması hasebiyle bunu ortaya koymamız gerekiyordu. İnşallah bu tür afetlerle karşı karşıya kalmayız. 'Bugünün tatbikatı, yarının hazırlığı' şeklinde hareket etmek bize büyük şeyler katacaktır."

NDK Başkanı Demircan da tatbikatın başarıyla tamamlandığını kaydetti.

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