Akdeniz'de mahallelerde yenileme ve yol açma çalışması sürüyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde 11 mahallede asfalt, kilit taşı, kaldırım yenileme ve yol açma çalışması yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güneş, Gündoğdu ve Şevket Sümer mahallelerinde asfalt kaplama ve yama çalışması gerçekleştirdi.

Çankaya, Camişerif, Kültür, Mesudiye ve Müfide İlhan mahallelerindeki kaldırımları yenileyen ekipler, Huzurkent Gazi ve Adnan Menderes mahallelerinde de kilit taşı çalışması yaptı.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla Karaduvar Mahallesi'nde de yol açma çalışması gerçekleştirdi.



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