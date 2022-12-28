Mersin'de pastane ve kuruyemiş dükkanlarında denetim yapıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, yeni yıl öncesi pastane ve kuruyemiş dükkanlarında denetim gerçekleştirildi.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, ilçe genelinde iş yeri ruhsatlarını, ürünlerin raf ömürlerini, etiket fiyatlarını ve son kullanma tarihlerini inceledi.

Ekipler, hijyen kurallarına uyulması konusunda da bilgilendirme yaptı.

Kontrollerde, ruhsatı bulunmayan bir işletmeye ceza kesildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.