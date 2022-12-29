Mersin'de uyuşturucu operasyonu

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MERSİN (AA) - Mersin'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yeni yıl öncesi sokak satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 30 zanlının kimliği belirlendi.

Günün erken saatlerinde eş zamanlı ve dron destekli yapılan operasyona 45 ekip ve yaklaşık 300 polis katıldı.

Özel harekat polisleri sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla önlem alırken, dedektör köpeklerle adreslerdeki arama sürüyor.

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