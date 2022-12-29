Mersin'de kaçak ürünler ele geçirilen marketin sahibine gözaltı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, gümrük kaçağı ürünler ile ruhsatsız pompalı tüfek ve tabanca ele geçirilen marketin sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi tedbirler kapsamında, gümrük kaçağı ürünlerin satışına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, gümrük kaçağı ürünleri piyasaya sürdüğü iddia edilen M.A'nın Mezitli ilçesindeki marketine operasyon düzenlendi.

Aramalarda, gümrük kaçağı 7 bin 105 cinsel içerikli ürün, 27 bin 646 filtreli sigara kağıdı, 2 bin 100 puro, 158 elektronik sigara, 100 paket sigara ve 10 bin çeşitli ürünler ile ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca, 4 şarjör ve 27 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A'nın işlemleri sürüyor.

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