GÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yeni yıl öncesi sokak satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 30 zanlının kimliği belirlendi.

Günün erken saatlerinde çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı ve dron destekli operasyona 45 ekip ve yaklaşık 300 polis katıldı. Özel harekat polisleri sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Operasyonda gözaltına alınan 23 zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Narkotik dedektör köpeklerle arama yapılan adreslerde 3 paket kokain, 7 paket eroin, 18 paket sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, 400 gram esrar, 252 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Polisin, adresinde bulunmayan 7 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması ise devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.