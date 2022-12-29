AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, Gülnar'da temaslarda bulundu

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MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Gülnar ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Yılmaz, programı kapsamında partililerle görüştü, daha sonra muhtarlarla ilçe teşkilatında bir araya geldi.

Burada konuşan Yılmaz, 2023 seçimlerinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Çalışmalarına hız verdiklerini dile getiren Yılmaz, seçimleri kazanarak millete hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Yılmaz, buradaki programının ardından Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız'ı ziyaret etti, Gülnar Devlet Hastanesi'nde yetkililerle görüştü.



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