Mersin'de seyir halindeki tırın lastikleri yandı

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MERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde seyir halindeki demir yüklü tırda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Çamalan kavşağı mevkisinde E.S. idaresindeki 31 AJD 183 plakalı demir yüklü tırın dorsesinin lastikleri seyir halindeyken alev aldı.

Yangın, olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle tırda maddi hasar oluştu.



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