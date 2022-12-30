GÜNCELLEME - Mersin'de DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi ile örgütün finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 11 şüphelinin adresine, polis ekipleri tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.

Bazı mekanlara "koçbaşı" kullanılarak girilirken, özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla girip sahte kimlikle saklanmaya çalıştığı, örgütün istihbarat, lojistik ve mali yapılanması içerisinde sözde "sorumlu" düzeyinde görev aldığı ve çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen Fransa uyruklu S.A'nın da arasında olduğu 9 zanlı yakalandı.

Adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polisin, adresinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

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