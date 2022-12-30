Mersin'de yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, yılbaşı öncesi gümrük kaçağı ve sahte içki satışına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, yılbaşı öncesi halk sağlığı için tehdit oluşturan sahte içki ve gümrük kaçağı alkol ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kent genelindeki çeşitli adreslere düzenlenen baskınlarda, 500 litre gümrük kaçağı ve sahte içki, 750 litre etil alkol, 350 alkol kiti, içki imalatında kullanılan 2 damıtma kazanı ve 3 huni ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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