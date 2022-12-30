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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de öğrencilerin yetiştirdiği sebzeler hasat edildi

AA

Mersin'de öğrencilerin yetiştirdiği sebzeler hasat edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, meslek lisesi öğrencilerinin yetiştirdiği sebzelerin hasadı yapıldı.

Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarım alanında eğitim alan öğrencilerin, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bahçesinde ekim ayında yetiştirmeye başladığı kış sebzeleri için hasat etkinliği düzenlendi.

Öğretmen ve öğrenciler, olgunlaşan karnabahar ve lahana çeşitlerini topladı.

Etkinliğe katılan protokol üyeleri de ürünlerin hasadına yardım etti.

Kaymakam Aydın Tetikoğlu, gazetecilere, öğrencilerin enstitü bahçesindeki 4 dekarda sebze yetiştirdiğini söyledi.

Öğrencilerin uygulamalı olarak ürün yetiştirmeyi öğrendiğini belirten Tetikoğlu, "Çocuklarımız burada hem tarımı öğreniyorlar hem de ürün yetiştiriyorlar. Onlar için çok zevkli uygulamalı bir ders. Burada aslolan öğrencilerimizin işin pratiğini uygulamalı olarak yapmaları. Öğrencilerimizin uygulama alanlarını genişletme çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da meslek lisesi öğrencilerinin hem teorik hem de pratik eğitim aldığını dile getirerek, "Öğrencilerimiz yetiştirdikleri sebzelerin hasadını bizimle beraber yaptı. Üretime katkı sağlamanın zevkini yaşadılar." dedi.

Öğrenciler de uygulamalı eğitimin önemini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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