Silifke'de jandarma, tarım işçilerine "Kadına El Kalkamaz" projesini anlattı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, "Kadına El Kalkamaz" projesi kapsamında tarım işçilerine bilgilendirme yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri kapsamında, Atayurt Mahallesi'nde limon kesimi yapan işçileri ziyaret etti.

İşçilerle bir araya gelen ekipler, "Kadına El Kalkamaz" projesini anlattı.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi verilen etkinlikte, uygulamayla ilgili broşür dağıtıldı.



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