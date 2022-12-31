Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından, cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama:

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MERSİN (AA) - Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin'in Anamur ilçesinde mağdur S.Y'nin birden fazla kişinin cinsel istismarına uğradığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde mağdur S.Y'nin birden fazla kişi tarafından cinsel istismara uğradığı yönünde haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur S.Y'nin yaşamış olduğu olayların öğrenilmesi üzerine mülhakatımız Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Mağdurun pedagog eşliğinde ayrıntılı beyanı alınarak ifadesinde belirttiği kişilerin tespit ve teşhisi üzerine 29 Aralık'ta şüpheliler S.Ş, K.Ş, M.Ç. gözaltına alınmışlardır. Şüphelilerin, ifadelerinin alınmasına müteakip cinsel istismar suçundan tutuklanmaları istemiyle 30 Aralık'ta çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol altına alınmalarına karar verilmiştir."



Mahkemenin söz konusu kararına Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı gün itiraz edildiği belirtilen açıklamada, "İtiraz değerlendirme aşamasındadır. Soruşturma kapsamında mağdur hakkında koruma kararı alınmış olup, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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