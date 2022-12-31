Akdeniz ilçesinde tır garajı yargı kararıyla yıkıldı

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MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, usulsüz şekilde yer tahsisi yapılan tır garajının yargı kararının ardından yıkıldığını bildirdi.

Gültak, Şevketsümer Mahallesi'ndeki "imar planına aykırı olarak yer tahsisi yapıldığı" gerekçesiyle yargıya taşınan alanda incelemelerde bulundu.

Alanın belediyeye tahsisi için dava açtıklarını hatırlatan Gültak, şunları kaydetti:



"Davayı kazandık. Hemen bitiminde vatandaşı tahliye ettik. Tır garajını yıktık. Bu alan, belediyenin yani Akdeniz'de yaşayan bütün insanlarımızın malı oldu. Çevre Korum ve Kontrol Müdürlüğümüzü buraya taşıdık. Şehrin ortasında trafik zorluğu olan, sıkıntılı alandaki Fen İşleri Müdürlüğümüzü de yakında buraya taşıyacağız. Şu anda arkadaşlarımız temizlik çalışmalarını yapıyorlar. Alanı ihata duvarlarıyla çevireceğiz. Çeşitli müdürlüklerimizi ilçemizin ortasındaki ulaşımın kolay olduğu bir yere taşıyarak birimlerimizi kompleks halinde yan yana getirmiş oluyoruz. Bundan dolayı gururluyuz."



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