Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan yeni yıl mesajı

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MERSİN (AA) - Mersin Vali Ali Hamza Pehlivan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pehlivan, mesajında, hayata ve insana dair pek çok gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bıraktıklarını belirtti.

Kentteki yatırımların 2022'de de sürdüğünü aktaran Pehlivan, "Sadece Akdeniz'in değil, ülkemizin inci ve öncü şehri Mersin'imizde, devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde, bütün bakanlıklarımızın yatırım programları çerçevesinde sağlamış olduğu desteklerle 2022'de de çok sayıda kamu yatırımı hayata geçirildi. Her alanda kapsayıcı kamu hizmetleri etkin bir şekilde insanlarımıza ulaştırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Pehlivan, 2023'ü yeni umut, hedef ve beklentilerle karşıladıklarını ifade etti.



Yeni yılda da vatandaşların yaşam standartlarını, huzur ve refahını arttırmaya yönelik hizmetlerin devam edeceğini belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bu yolda kamu kurumları olarak toplumumuzun ilgili bütün kesimleriyle iletişim ve istişare halinde gönül ve el birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, saygıdeğer Mersinli hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne tekabül eden 2023 yılının ilimiz, ülkemiz ve milletimiz için huzur, esenlik, hayır ve iyiliklerle dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum."



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