Mersin'deki DEAŞ soruşturmasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'deki DEAŞ soruşturmasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi

AA

Mersin'deki DEAŞ soruşturmasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi

MERSİN (AA) - Mersin'de, yılbaşında eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün 9 zanlının gözaltına alındığı DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheliden biri daha yakalandı.

Gözaltındaki 10 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kentte yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi ile örgütün finans kaynaklarının tespitine yönelik polisin çalışması çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 11 şüphelinin adresine operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla girip sahte kimlikle saklanmaya çalıştığı, örgütün istihbarat, lojistik ve mali yapılanması içerisinde sözde "sorumlu" düzeyinde görev aldığı ve çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen Fransa uyruklu S.A'nın da aralarında olduğu 9 zanlı yakalanmış, çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız tabancaya el konulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan yeni yıl mesajı
Akdeniz ilçesinde tır garajı yargı kararıyla yıkıldı
YEREL HABERLER Akdeniz ilçesinde tır garajı yargı kararıyla yıkıldı
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından, cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından, cinsel istismar ...
(Görüntülü) LİSELİ ÇİFTÇİLER EKİYOR, ÜRETİYOR, HASAT EDİP SATIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) LİSELİ ÇİFTÇİLER EKİYOR, ÜRETİYOR, HASAT ...
Silifke'de jandarma, tarım işçilerine "Kadına El Kalkamaz" projesini anlattı
YEREL HABERLER Silifke'de jandarma, tarım işçilerine "Kadına El ...
Asena Yalçın'dan Messi göndermesi
YEREL HABERLER Asena Yalçın'dan Messi göndermesi
Mersin'de öğrencilerin yetiştirdiği sebzeler hasat edildi
YEREL HABERLER Mersin'de öğrencilerin yetiştirdiği sebzeler hasat ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE DEAŞ OPERASYONU: 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 9 ŞÜPHELİ ...
(Görüntülü)MERSİN&#039;DE YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE ALKOL ÜRETENLERE OPERASYON
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERSİN'DE YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE ALKOL ...
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı (2)
Mersin'de yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki ...
GÜNCELLEME - Mersin'de DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de DEAŞ operasyonunda 9 zanlı ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE DEAŞ OPERASYONU 11 GÖZALTI KARARI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU 11 GÖZALTI ...
Mersin'de seyir halindeki tırın lastikleri yandı
YEREL HABERLER Mersin'de seyir halindeki tırın lastikleri yandı
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı kararı
Mersin'de DEAŞ operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak, AA'nın "Yılın ...
AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, Gülnar'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, Gülnar'da ...
Mersin'de yılbaşı öncesi 'torbacı' operasyonu: 23 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Mersin'de yılbaşı öncesi 'torbacı' operasyonu: 23 ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE YILBAŞI ÖNCESİ &#039;TORBACI&#039; OPERASYONU 30 GÖZALTI KARARI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE YILBAŞI ÖNCESİ ...
Mersin'de kaçak ürünler ele geçirilen marketin sahibine gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de kaçak ürünler ele geçirilen marketin ...
Mersin'de yılbaşı öncesi 'torbacı' operasyonu: 30 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Mersin'de yılbaşı öncesi 'torbacı' operasyonu: 30 ...
GÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 23 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.