Mersin'deki DEAŞ soruşturmasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, yılbaşında eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün 9 zanlının gözaltına alındığı DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheliden biri daha yakalandı.

Gözaltındaki 10 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kentte yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi ile örgütün finans kaynaklarının tespitine yönelik polisin çalışması çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 11 şüphelinin adresine operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla girip sahte kimlikle saklanmaya çalıştığı, örgütün istihbarat, lojistik ve mali yapılanması içerisinde sözde "sorumlu" düzeyinde görev aldığı ve çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen Fransa uyruklu S.A'nın da aralarında olduğu 9 zanlı yakalanmış, çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız tabancaya el konulmuştu.

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