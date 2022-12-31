Mersin Valisi Pehlivan, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret etti:

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni yıl dolayısıyla görevi başındaki personeli ziyaret etti.



Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'ne giden Pehlivan, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Ekiplere ikramlarda bulunan Pehlivan, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve kameralardan aktarılan görüntüleri izledi.

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 2022'nin son gününde vatandaşların huzuru için her türlü güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

- "Bütün kentimizi kameralarla izleme imkanına sahibiz"

Yılbaşında kentteki hareketliliğin artması nedeniyle ekip ve personel sayısında artış sağladıklarını anlatan Pehlivan, şöyle konuştu:



"İlimiz genelinde yaklaşık 420 emniyeti ekibi 3 bin 500 personelle görev yapıyor. 195 tim ve yaklaşık 1000 personelle jandarmamız nöbet tutuyor. Ayrıca denizde de sahil güvenlik ekiplerimiz yaklaşık 120 personelle görev alıyor. Sağlık ekiplerimiz de yaklaşık 1500 personelle 24 saat esasıyla görev yapıyor. AFAD ve diğer ekiplerimiz de bu gece kesintisiz bir şekilde görevlerini sürdürüyorlar. Bu gece il genelinde 6 bin personelle vatandaşlarımızın güvenliğini ve huzurunu sağlamak için gerekli planlamaları yaptık. Bütün kentimizi kameralarla izleme imkanına sahibiz."

Pehlivan, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nin birimleri ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti, ekiplerden çalışmalarda hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinde Pehlivan'a, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de eşlik etti.

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