Adana, Mersin ve Hatay'da yeni yıl heyecanı yaşandı

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ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Hatay'da yılbaşı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da bazı vatandaşlar 2023 yılının ilk dakikalarında Uğur Mumcu Meydanı'nda süslenen yılbaşı ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı kent sakinleri ise sokakta davul zurna eşliğinde yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı.

Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

- Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sokak Partisi" etkinliği organize edildi.

Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen programda, sanatçılar sahne aldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, şarkı söyleyip dans etti. Gönüllerince eğlenenler, alandaki ışık tüneli ve yılbaşı ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

Meydanda kurulan yeni yıl pazarında da yılbaşı süsleri, yöresel ürünler, kitaplar ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Kutlamaların yapıldığı yerlerde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

- Hatay

Hatay'da vatandaşlar 2022'nin ilk dakikalarına coşkuyla girdi.

Bazı vatandaşlar yeni yılın gelişini Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda eğlenerek karşıladı.

Polis ekiplerince kentin farklı noktalarında güvenlik önlemleri alındı.



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