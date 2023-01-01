Mersin'de güvercin meraklıları yılın ilk gününü kuş pazarında geçirdi

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MERSİN (AA) - Mersin'de "cins kuş" besleyenler için kurulan pazar, yeni yılın ilk gününde de ziyaretçilerini ağırladı.

Kentte kuş beslemeyi hobi edinenler, her pazar olduğu gibi 2023'ün ilk gününde de Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki alanda bir araya geldi.

Ağırlıklı olarak "taklacı", "makaracı" ve "posta" cinsi güvercinlerin sergilendiği pazarda, kuş türleri için yem ve kafesler de satışa sunuldu.

Pazarı gezenler farklı türlerdeki kuşları inceledi, satıcılardan bilgi aldı.

- "Bu bizim için aşk, tutku"

Kuş satıcılarından Mustafa Özdemir, AA muhabirine, hobi amaçlı başladığı kuş besleyiciliğini 25 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Pazarda kuş meraklılarıyla buluşma şansı yakaladıklarını dile getiren Özdemir, "Yeni yılın ilk gününde de mesaideyiz. Bu bizim için aşk, tutku. Kuşlardan ayrılma gibi bir durumumuz yok. Buraya gelenler stres atıyor." dedi.

Kenan Bucak da "taklacı" güvercinini satmak için pazara geldiğini, her hafta alanda tezgah açtığını aktardı.

- "Her şeyimizi bırakıp kuşlara bakmaya geldik"

Mehmet Turgut da pazarın kurulmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kuşlar, yaklaşık 32 yıldır vazgeçemediğim sevdam. Her şeyimizden vazgeçtik, bu sevdamızdan vazgeçemedik. Yılbaşı olmasına rağmen her şeyimizi bırakıp kuşlara bakmaya geldik. Tezgahımda 100 liradan 2 bin liraya kadar değişen fiyatlarda kuşlar var. Burada bir günümüz haftanın 6 gününe bedel. Arkadaşlarımızı görüyor, sohbet ediyor, kuş alışverişinde bulunuyoruz. Kuşlar hakkında birbirimize danışıyoruz."

Efe Alataş da sabahın erken saatlerinde tezgahının başına geçtiğini belirterek, "Yeni yılın ilk gününde çok sevdiğimiz kuşlarla birlikteyiz. Yılbaşı olmasına rağmen pazarda hareketlilik var. Taklacı güvercin satıyorum, fiyatı 70 liradan başlıyor. Kentte bu işe gönül vermiş birçok insan var." diye konuştu.

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