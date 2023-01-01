Bozyazı'da vatandaşlar yeni yılın ilk gününde denize girdi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, denize girme etkinliğine katılanlar yeni yılın ilk gününü yüzerek geçirdi.

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu ilçede doğa gönüllülerden oluşan Bozyazı Turkuaz Grup öncülüğünde denize girme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar hem kumsalda eğlendi hem de denize girdi.

Grup lideri Bahadır Karakoç, gazetecilere, bu yılki temasını "Sıfır Atık" olarak belirledikleri organizasyonun geleneksel hale geldiğini söyledi.

Yeni yılın ilk gününü yüzerek geçirdiklerini dile getiren Karakoç, katılımcılara teşekkür etti.

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