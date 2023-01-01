ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Elizabeth Williams'ı transfer etti

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MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı.

Mersin ekibi, bir dönem Fenerbahçe Alagöz Holding forması da giyen Williams ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ÇBK Mersin'e hoş geldin, Elizabeth Williams." ifadesine yer verildi.









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