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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 12 maçtır yenilmeden şampiyonluk yolunda ilerliyor

AA

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 12 maçtır yenilmeden şampiyonluk yolunda ilerliyor

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, müzesine götürdüğü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından 12 maçlık yenilmezlik serisiyle lider olduğu ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de ilk şampiyonluğunu hedefliyor.

28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'i 84-78 yenerek kazanan Mersin ekibi, ligde de başarılı performans sergiledi.

Ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 71-63 mağlup olan Mersin ekibi, sonrasındaki 12 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Normal sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde ABD'li Tiffany Hayes, 177 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de ilk kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Mersin ekibi, çalışmalarını kulüp tesisinde sürdürüyor.


- Başantrenör Memnun: "Hedefimiz şampiyon olmak"


A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı da çalıştıran başantrenör Ekrem Memnun, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Takımda morallerin yüksek olduğunu belirten Memnun, zorlu fikstüre rağmen hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iyi sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi.

Memnun, ligde şampiyonluk hedefine odaklandıklarını vurgulayarak, "Takım şu anda ligin lideri. Hedefimiz şampiyon olmak. Takım ve oyuncular kazanmak istiyor, hepimiz bunun için buradayız. Ligde çok iddialı takımlar, sert rakipler var. Şu an ligin sonunu konuşmak için erken ama hedefler belli." ifadelerini kullandı.

Galibiyet serisini sürdürmek istediklerini aktaran başantrenör Memnun, şöyle konuştu:

"Kazanmak çok önemli ama bu süreçte oyunumuzu geliştirmek, oyuncularımızı ilerletmek istiyoruz. Bunun için zamanı dikkatli ve akıllı şekilde kullanmaya çalışıyor, rakiplerden çok kendimizle ilgileniyoruz. Amacımız zaten hazır olmak. Ev ödevimizi iyi yapacağız, o son güne inşallah hazır gideceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. Maç maç bakacağız. Önemli olan süreci, enerji ve fikstür yönetimini en doğru şekilde yapmaya çalışıp oyuncuları sağlıklı ve hazır tutarak maçları oynamaya bakacağız. Hedefimiz kazanmak. Herkes neden burada olduğunu biliyor, hedefler aynı."


- Kaptan Esra: "Her maçı ciddiye alıyoruz"


Takım kaptanı Esra Ural Topuz da kupayı kente getirmenin sevincini yaşadıklarını, diğer kulvarlarda da yollarına emin adımlarla devam ettiklerini belirtti.

Esra, sezonu lig şampiyonluğuyla taçlandırmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübün hedefleri belli, biz de bu doğrultuda ilerliyoruz. İlk sırada olduğumuz lig, bizim için iyi gidiyor. Her maç ayrı önem taşıyor, hepsini kazanarak ilerlemek istiyoruz. Kolay maç yok. Her maçı ciddiye alıp ona göre özel hazırlanıyoruz. Böyle çalışmaya devam ettiğimiz, herhangi sakatlık yaşamadığımız sürece hedefimize emin adımlarla yürüyeceğimizi düşünüyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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