Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Aslaner, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" başlıklı fotoğrafına oy veren Aslaner, çevre-yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın "Dağın öfkesi", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Kaymakam Aslaner, fotoğrafların hepsinin farklı bakış açısı ve anlam taşıdığını belirterek, "Ülkemizin en köklü kurumlarından Anadolu Ajansı, her yıl düzenlediği yarışmayla fotoğraf sanatçılığını teşvik ediyor. Dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri her şartta ve koşulda bizlere ulaştıran Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.