Silifke Belediye Başkanı Altunok, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MERSİN (AA) - Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Altunok, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" başlıklı fotoğrafına oy veren Altunok, çevre-yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın "Dağın öfkesi", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.
Altunok, tüm fotoğrafları beğendiğini ifade ederek, ilçenin de Akdeniz kıyısında olmasından dolayı "Mavi çizgilerimiz var" adlı fotoğrafı tercih ettiğini söyledi.