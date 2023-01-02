Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilerle bir araya geldi

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti.

Vali Pehlivan, ziyaretinde MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Pehlivan, gazeteciliğin özünde meşakkatli bir meslek olduğunu söyledi.

Kamuoyuna doğru bilginin verilmesinde gazetecilerin önemli rol oynadığını dile getiren Pehlivan, "Haber, kamuoyunun en çok ihtiyaç duyduğu ve beslendiği kanallardan birisidir. Herkes haberdar olmak ister. Bu çağda iletişim kanalları açık ve yüksek. Yine de doğru bilgiyi kaynağından öğrenmek en temel ihtiyaçlardan biri olarak varlığını muhafaza ediyor. Gazetecilerin yaptığı işin önemi azalmıyor, artıyor." diye konuştu.

Pehlivan, daha sonra kentte yaptıkları çalışmaları gazetecilerle paylaştı.

Tepe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında cemiyet hakkında bilgi verdi.

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