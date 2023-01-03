Mersin'de yağma ve silah kaçakçılığına yönelik operasyon başlatıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'de, yağma ve silah kaçakçılığı suçlarına karıştığı öne sürülen 14 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "cebir" yoluyla yağma suçunu işlediği iddia edilen organize suç örgütü ile silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 14 zanlının yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı. Özel harekat polisleri, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.