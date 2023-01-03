Erdemli Belediye Başkanı Tollu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MERSİN (AA) - Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Tollu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı fotoğrafına oy veren Tollu, çevre-yaşamda Bestami Bodruk'un "Bal festivali", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Tollu, fotoğrafların birbirinden kaliteli olmasından dolayı seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Dünyanın neresinde bir haber varsa AA oradan en güzel fotoğrafları geçiyor. Bunun ispatı da bu yarışmadır. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

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