Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MERSİN (AA) - Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Ünüvar, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz’ın "TOGG’un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Ünüvar, çevre-yaşamda Mustafa Çiftçi’nin "Havadan müdahale", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Belediye Başkanı Ünüvar, fotoğrafların her birinin farklı bir bakış açısı ve anlam taşıdığını belirterek, Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.



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