Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Gültak, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı fotoğrafına oy veren Gültak, çevre-yaşamda Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları", sporda da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" adlı fotoğrafını seçti.

Gültak, oylamadaki eserlerin birbirinden güzel olduğunu belirtti.



AA çalışanlarını tebrik eden Gültak, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı kadim, çok eski bir kurum. Devleti de temsil etmekle birlikte gerçekten orijinal, ortadan bakabilen, adil habercilik anlayışı içinde her şartta her yerde olmaya çalışıp, en güzel haberleri tüm dünyaya verme noktasında gerçekten işini doğru yapan bir kurum. Gazetecilik zor şartları olan, zor bir iş. AA ve diğer basın kuruluşlarını, bu şartlar altında çalışmalarına devam ettikleri için kutluyorum. Kutsal bir görevleri var, çünkü demokrasinin olmazsa olmazlarından, en önemli ayaklarından biri basındır. Hürriyetin, özgürlüğün var olabilmesi için insanlarımızın en doğru ve kaliteli habere en kısa zamanda ulaşması lazım. Bu konuda özveriyle çalışan AA'ya teşekkür ediyorum."



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