Mersin'de Arpatepe'deki siper ve mevziler restore edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynayan Arpatepe'deki siper ve mevziler restore edildi.
Akdeniz Belediyesi, Fransız işgali sırasında Kuvayımilliye birliklerinin direnişe geçtiği noktalardan Nacarlı Mahallesi'ndeki Arpatepe'nin yenilenmesi için proje başlattı.
Ekiplerin temizlik ile kazı çalışmalarının ardından siper ve mevziler ortaya çıkarıldı. Türk bayrağı dikilen tepeye, bölgenin tarihini anlatan tabela da yerleştirildi.
Arpatepe'deki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gazetecilere, bölgenin, kentin düşman işgalinden kurtuluşunda önemli yere sahip olduğunu söyledi.
Gültak, tepede arkeolojik çalışmaların yapılması için girişimde bulunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Tarihçi arkadaşlarımızla Osmanlı kaynaklarından ve kısmen Fransız mektuplarından edindiğimiz bilgilerle çalışma yaptık. Belediye olarak buranın önemine dikkati çekmek istedik ve kazılar gerçekleştirdik. Tepeye bayrağımızı da koyduk. Biz, ilk meşaleyi yaktık. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle görüşmeler yapacağız. Burası sit alanı olduğunda kazılar yapıldıkça çok farklı şeylerin çıkacağına eminim."