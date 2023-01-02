Mersin'de kadın doktoru darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı salıverildi

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MERSİN (AA) - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor T.K'yi poliklinikte darbettikleri gerekçesiyle dün polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T. ve S.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle salıverildi.



Cumhuriyet Başsavcılığınca, zanlıların salıverilmesine itirazda bulunuldu.

Poliklinikte hasta muayene edildiği sırada odaya giren Z.T. ve yanındaki kadın S.V. ile sağlık görevlileri arasında tartışma çıkmış, bu sırada doktor T.K'yi darbettikleri öne sürülen şüpheliler "beyaz kod" bildiriminde bulunulmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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