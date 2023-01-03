Gülnar Kaymakamı Ayyıldız, Sarıkeçili Yörükleri ziyaret etti

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MERSİN (AA) - Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız, konargöçerlik yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörükleri, çadırlarında ziyaret etti.

Kaymakam Ayyıldız, Koçaşlı Mahallesi'ne ziyarette bulunarak, buradaki Yörük ailelerle görüştü.

Ayyıldız, Yörüklerin sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyarete, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin de katıldı.



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