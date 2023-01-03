Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, Mersin'de konferans verdi:

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MERSİN (AA) - Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin hiçbir İslam devletinde görülmeyecek kadar farklı dini ve etnik grupları bir arada tutan bir memleket olduğunu söyledi.

Ortaylı, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kapsamında, Toroslar Belediyesince Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kurtuluş Savaşı'nda Toroslar ve Çukurova'nın Önemi" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Mersin'in zengin bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Ortaylı, kentin tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade etti. Ortaylı, Çukurova'nın tarihte önemli bir yere sahip olduğunu belirterek Kurtuluş Savaşı'nda bölgede verilen mücadeleyi örnekleriyle anlattı. Bölgenin işgal edildiği yıllarda Mersin'deki direnişin çok mühim olduğunu vurgulayan Ortaylı, mübareze sonrası kentin "yabancıların eli"nden çıktığını aktardı.

- "Türkiye eski bir imparatorluk ve kocaman bir devlet"

Ortaylı, Türkiye'nin tarihteki yerine değinerek şunları kaydetti:

"Türkiye, eski bir imparatorluk ve kocaman bir devlet. Bu eski imparatorluk, Avrupa tarihinde hem de oluşum zamanında ortaya çıkmış. Eski imparatorlukların bürokratik yapısını koruyor. Hiçbir İslam devletinde görülmeyecek kadar farklı dini ve etnik grupları bir arada tutan bir memleket. Asıl önemlisi de bu imparatorluğun askeri yapısı çok eski. Türkiye'nin bazı şeylerini uzaktan görebilirsiniz ama yapı bir yerde kendi tarihinin içine bağlıdır."

Prof. Dr. Ortaylı, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ortaylı'ya hediye takdim etti.

Programa, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da katıldı.

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