Mersin'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

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MERSİN (AA) - Mersin'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ramazan Kutan (58) idaresindeki 63 LE 403 plakalı kamyon, Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Karaisalı Mahallesi mevkisinde önündeki araçtan düşen ağaç kütüğüne çarpmamak için manevra yaptı.

Karşı yöne geçen kamyon, Semra Kaya Doğanay'ın (42) kullandığı 33 PAK 19 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan Doğanay ve şarampole savrulan Kutan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

Trafik akışının tek şeritten sağlandığı otoyolda ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.

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