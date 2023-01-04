GÜNCELLEME - Mersin'de yakalanan sahte diş hekimi tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de ruhsatsız muayenehane işlettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sahte diş hekimi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ç'nin Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde sahte diş hekimliği yaptığına yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) iletilen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Adresine operasyon düzenleyen ekipleri görünce kaçmaya çalışan M.Ç, gizlenmek için girdiği berberde yakalandı.

Sözde tedavide kullanılan tıbbi malzemelerin ele geçirildiği ruhsatsız muayenehane de mühürlendi.​​​​​

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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