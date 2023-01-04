Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MERSİN (AA) - Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Demir, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor" başlıklı fotoğrafına oy veren Demir, çevre-yaşamda Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Demir, oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.







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