Azerbaycanlı gaziler, Silifke'de etkinliğe katıldı

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Azerbaycanlı gaziler, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kapsamında ilçede bir otelde program düzenlendi.

Belediye Başkanı Sadık Altunok, etkinlikler kapsamında kente gelen Azerbaycanlı gazileri ilçede ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını belirtti.

Etkinliğe ilçe protokolü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hasanlı ve diğer ilgililer katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.