Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MERSİN (AA) - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Özyiğit, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" başlıklı fotoğrafına oy veren Özyiğit, çevre-yaşamda Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Özyiğit, yılın fotoğrafları arasında Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen etkinlikte çekilen fotoğrafın yer almasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.



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