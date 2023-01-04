Mersin'de öğrencinin yaralanmasına neden olan "içi su dolu balon" silah sayıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, motosikletten attıkları "içi su dolu balon" gözüne isabet eden öğrencinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında, "silahla kasten yaralama" suçundan dava açıldı.

Yenimahalle Mahallesi'nde, 18 Kasım'da seyir halinde oldukları motosikletten attıkları cismin kaldırımda yürüyen 3 öğrenciden Hatice A'nın (22) gözüne isabet ederek yaralanmasına yol açtıkları nedeniyle tutuklanan Ahmet K. ve Bilal K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silahla kasten yaralama", olay günü Aslan'ın yanında bulunan arkadaşları Serap Y. ve Medine B'ye karşı "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçlarından iddianame hazırlandı.

Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların, sosyal medyada "ballon challange" adı altında yapılan şaka videolarını izledikleri, bunun üzerine söz konusu şakayı yapmaya karar verip bir alışveriş merkezinden satın aldıkları balonların içerisine su doldurup, motosikletle yola çıktıkları anlatıldı.

İddianame, olay günü motosikleti kullanan Ahmet K. ile yolcu konumunda bulunan Bilal K'nin, Hatice A. ve arkadaşlarına doğru "içi su dolu balonu" fırlattıkları, Aslan'ın fırlatılan cismin gözüne isabet etmesi sonucu "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek" nitelikte yaralandığı belirtildi.

Güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayda fırlatılan içi su dolu balonun, "saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler" hükmü gereğince "silah" sayılması gerektiği bildirilen iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde Hatice A'ya karşı "silahla kasten yaralama", arkadaşlarına karşı da "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Tutuklu sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak.

- Olay

Yenimahalle Mahallesi'nde, 18 Kasım'da seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru fırlatılan cismin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Hatice A, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Polisin çalışmasıyla yakalanan Ahmet K. ve Bilal K, emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere içi su dolu balon fırlattıklarını iddia etmişti.

Ahmet K. ve Bilal K, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayla ilgili "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

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