Mersin Halk Eğitim Merkezi Müdürü Çoban, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MERSİN (AA) - Mersin Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halit Çoban, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Çoban, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" başlıklı fotoğrafına oy veren Çoban, çevre-yaşamda Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.

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