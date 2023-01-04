Mersin'de bir evin kilerinde çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde iki katlı evin damında bulunan kilerde çıkan yangın söndürüldü.

Kırklarsırtı Mahallesi'nde Hatice Karayel'e ait evin dam kısmında bulunan kilerde, ocakta börek yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

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